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Баню на улице Октябрьской в Орле продадут

Такое решение приняли народные избранники. Муниципальное предприятие, которое владеет тремя городскими банями, не в силах потянуть содержание здания в центре Орла. Если две бани прибыльные, то последняя – убыточная. 600 тысяч рублей не досчитывают каждый год.

Пятница - банный день для пенсионеров. Здесь не только любят попариться, но и обсудить последние новости. А они для любителей легкого пара – не утешительные. Новость о том, что баню на Октябрьской продадут, пенсионеры приняли слишком близко к сердцу и готовы просить городские власти не делать этого.

Глава администрации сперва о продаже не задумывался. Мол, концессия поможет. Инвестору отдадут в аренду здание, с условием сохранить льготные банные дни. Но этот вариант не подержали, и уже на сессии Горсовета объявили: «земельный участок будет составлять под данным объектом 200 миллионов 232 тысячи и само помещение – 37 миллионов».

Городские власти подчитали, что бюджету баня №4 слишком дорого может обойтись. Здание находится в удручающем состоянии, ремонта там не было с советских времён. А чтобы навести здесь порядок, нужно 15 млн. рублей.

Депутаты усмотрели подвох в инициативе продажи здания и земельного участка - мол, центр города, рядом новостройка, будет на месте бани и ещё одна многоэтажка. Избранников уверили, вряд ли кого заинтересует это предложение, но попробовать можно. Ответное предложение – выручку от продажи не отдавать Банно-прачечному хозяйству, а оставить в казне.
Тимур Нерушев, депутат Горсовета: «Имуществу города наносится очень большой вред, и сейчас реальная стоимость данного имущества разнится с заявленной».
Депутаты обратились в прокуратуру и к ревизионному отделу, чтобы те проверили, не умышленное ли это было доведение до такого состояния здания бани. И большинством голосов депутаты проголосовали за продажу.


Алина Чабан
26 мая 2017 года

 


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