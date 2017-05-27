27 и 28 мая на участке автодороги д. Крутая гора – Кофаново – Малая Рябцева перекроют движение

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суббота
27.05.2017
16:12:05
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27 и 28 мая на участке автодороги д. Крутая гора – Кофаново – Малая Рябцева перекроют движениеТам будет проходить открытое Первенство СДЮСШОР «Олимп» по велоспорту-шоссе.
Время ограничения движения 27 и 28 мая с 11.00 до 13.00. Движение будет перекрыто слева от автодороги Орел-Залегощь после д. Крутая гора.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в соревнованиях по велоспорту-шоссе планируется участие около 70 спортсменов.
27 мая состоится первенство по индивидуальной гонке, 28 мая – по групповой гонке.
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