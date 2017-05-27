Ректором Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева избрана Ольга Пилипенко

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суббота
27.05.2017
16:12:03
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Ректором Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева избрана Ольга ПилипенкоВыборы состоялись 25 мая.
Ольга Пилипенко сохранила за собой должность ректора опорного вуза. Как сообщает информационный портал Орловской области, по результатам голосования Ольга Васильевна набрала 85% голосов. Отметим, что на пост ректора ОГУ им. И.С. Тургенева претендовали также Алексей Зайцев и Александр Федотов.
Ольга Пилипенко отметила, что в ближайшие два года вузу предстоит серьезная работа в области науки. Речь идет об открытие новых и совершенствовании уже существующих направлений, поддержке студенческой науки.
Напомним, Ольга Пилипенко была назначена ректором вновь созданного на базе ОГУ и Госуниверситета-УНПК опорного вуза ОГУ им. И.С. Тургенева в 2015 году.
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