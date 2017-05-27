Новости версия для печати НКМЦ им. Круглой получила медицинское оборудование для видеокапсульной эндоскопии Стоимость оборудования почти полтора миллиона рублей.



Оборудование было подарено спонсорами в рамках проекта «Мир без слез». Маленькая двухсантиметровая капсула - сбывшаяся мечта эндоскопистов. Ребенок проглатывает капсулу и через 12 часов врач может посмотреть полнометражный фильм о состоянии желудочно-кишечного тракта пациента.



Таких капсул - 12, плюс оборудование для записи, переработки и просмотра информации. С этой техникой для врача теперь нет слепых зон.

Андрей Толкач, заведующий эндоскопическим отделением НКМЦ им. Круглой: «Мы можем посмотреть полностью весь тонкий кишечник. Язвы, эрозии, опухоли, какие-то дефекты, стенозы». Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. Круглой: «Каждый год у нас бывают пациенты, и их немало, которым для точной установки диагноза необходима эта процедура. Это те технологии, на которых сегодня работает весь мир. Эта технология сегодня шагнула и в Орловскую область». Бизнес должен быть социально ответственным, считают организаторы проекта «Мир без слез». С 2004 года по этой программе помощь была оказана на 300 миллионов рублей. Орел стал 53-м регионом, получившим благотворительную помощь по этой программе, и география проекта будет расширяться.





Елена Литинская

27 мая 2017 года







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