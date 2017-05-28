В НКМЦ им. Круглой комбустиологи протестировали гидроскальпель

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В НКМЦ им. Круглой комбустиологи протестировали гидроскальпельПрежде чем купить какое-то новое современное оборудование, его необходимо испытать в работе. Ход и итог операции в нашем следующем материале.
Гидроскальпель - это аппарат, который применяется в основном при ожогах. На этот раз на операционном столе юная пациентка, у которой пострадало 3 % кожного покрова. От газовой горелки на ней загорелась футболка. В областную больницу ее доставили из района области, и она как раз попала в период, когда проводились испытания аппарата.
Это первый опыт подобной операции в нашей детской больнице. Проводил ее врач комбустиолог Максим Сергиенко.
Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Принцип действия этого водяного скальпеля состоит в том, что через маленькое отверстие под очень большим давлением подается тонкая струя воды, которая буквально по микронам снимает ненужные омертвевшие ткани».
По словам мамы пациентки, прооперированная девочка Оля действительно быстро идет на поправку.
Максим Сергиенко, детский хирург комбустиолог НКМЦ им. Круглой: «Аппарат достаточно прост и удобен в эксплуатации, не нуждается в каком-то длительном и специализированном обучении, им довольно легко и просто работать. Хочется отметить, что обработка раны очень тщательная и малотравмирующая».
Руководство клиники взвешивает необходимость и возможность приобретения этого оборудования для хирургического отделения.