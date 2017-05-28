Новости версия для печати В НКМЦ им. Круглой комбустиологи протестировали гидроскальпель Прежде чем купить какое-то новое современное оборудование, его необходимо испытать в работе. Ход и итог операции в нашем следующем материале.



Гидроскальпель - это аппарат, который применяется в основном при ожогах. На этот раз на операционном столе юная пациентка, у которой пострадало 3 % кожного покрова. От газовой горелки на ней загорелась футболка. В областную больницу ее доставили из района области, и она как раз попала в период, когда проводились испытания аппарата.

Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Принцип действия этого водяного скальпеля состоит в том, что через маленькое отверстие под очень большим давлением подается тонкая струя воды, которая буквально по микронам снимает ненужные омертвевшие ткани». Это первый опыт подобной операции в нашей детской больнице. Проводил ее врач комбустиолог Максим Сергиенко.

Максим Сергиенко, детский хирург комбустиолог НКМЦ им. Круглой: «Аппарат достаточно прост и удобен в эксплуатации, не нуждается в каком-то длительном и специализированном обучении, им довольно легко и просто работать. Хочется отметить, что обработка раны очень тщательная и малотравмирующая». По словам мамы пациентки, прооперированная девочка Оля действительно быстро идет на поправку.



Руководство клиники взвешивает необходимость и возможность приобретения этого оборудования для хирургического отделения.





Елена Литинская

28 мая 2017 года







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