Новости версия для печати В Орле обсудили вопросы реализации стратегии развития кластера ГЛОНАСС Круглый стол кластера ГЛОНАСС прошел в рамках III Международной конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте».



Речь шла о перспективах развития региональных навигационно-информационных систем и региональных программ по использованию результатов космической деятельности, сообщает информационный портал Орловской области.



Как отметил председатель Совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин, сегодня рынок навигационно-телематических услуг уже сформировался и перестал активно развиваться. Перспективными на рынке спутниковой навигации будут направления, связанные с расширением пакета навигационно-информационных услуг для автомобилей, разработкой комплексных решений для сельскохозяйственной отрасли, Indoor-навигация и беспилотные авиасистемы.



По мнению ряда экспертов, возможности транспортной телематики целесообразно использовать в интересах создания интеллектуальных транспортных систем. Дискуссия велась в контексте стартовавшего в конце 2016 года приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которые предусматривает обязательное внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на дорогах страны. В связи с этим участники круглого стола обсудили возможности актуализации стратегии кластера ГЛОНАСС под задачи ИТС.



Отдельным блоком поднимались вопросы федерального и регионального субсидирования проектов участников кластера, алгоритма взаимодействия с Центром кластерного развития Орловской области. «Орловская область в этом году попала в список регионов со льготными условиями софинансирования проектов в рамках деятельности центров кластерного развития. Это дает возможность участникам кластеров максимально эффективно использовать средства субсидий под свои ключевые задачи», - отметил начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский.





Орловское Информбюро

28 мая 2017 года







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