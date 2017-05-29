Новости версия для печати В Орле обсудят дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий Уже состоялась встреча с жителями Заводского района.



В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» отремонтируют 77 дворов областного центра, 22 из них расположены в Заводском районе. По каждому из них специалисты городского управления архитектуры рассказали о дизайн-проектах, а специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» обозначили примерную сметную стоимость. В перечень работ вошли замена и ремонт покрытия дворовых территорий и тротуаров, замена бордюрного камня и фасадного освещения, установка новых скамеек и урн.



Жители домов, территория которых будет ремонтироваться, сразу же могли высказать пожелания, которые необходимо учесть при ремонте.



Дизайн-проекты утверждаются только после согласования с представителями дома, говорится на сайте администрации города Орла. После их утверждения и проверки сметной стоимости, будут объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядных организация по ремонту дворовых территорий.



Такие встречи пройдут в каждом районе Орла.





Орловское Информбюро

29 мая 2017 года







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