Новости версия для печати В Орле прошла Неделя бизнеса 50% уплаченных налогов будут возвращаться предпринимателям, агропромышленный комплекс получит развитие благодаря новому проекту, а кооперация предприятий усилит пищевую промышленность – с такими результатами завершилась бизнес-неделя в Орле.



В течение пяти дней предприниматели обсуждали с властями актуальные проблемы бизнес-сообщества, а начинающие коммерсанты набирались опыта у старших коллег и тренеров.



Неделя бизнеса в Орле стартовала в понедельник с лекций предпринимателей в школах города. Однако официально событие открылось утром во вторник – на деловом завтраке с губернатором. Три десятка бизнесменов пришли на встречу, чтобы пообщаться с главой региона и решить ряд проблем.

Татьяна Куницына, президент ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий перерабатывающих производств и торговли «Орловское качество»: «Наша продукция имеет очень хорошие, позитивные отзывы от представителей других регионов, но, к сожалению, наша продукция не представлена в других регионах в том объеме, как хотелось бы». Решить проблему поможет новый проект, который власти запустят в этом году. Суть его в том, что за продажу наших товаров в других субъектах предприятию вернется до 50% налогов.

Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «И нам будет хорошо, потому что налоговая база увеличивается, а мы до 50% от увеличения налогов можем предпринимателям вернуть, и, соответственно, предприниматели могут развить и нарастить производство. Это реальный шаг, к которому мы всех призываем. Пока первый год на конкурсной основе мы запускаем этот механизм». Также впервые в этом году будет реализован проект «АГРО «За качество». Он должен нарастить производство сельскохозяйственной продукции за счёт инвестиций. Его внедрению поспособствует специальный комитет. Презентация прошла в среду, на очередной сессии бизнес-недели.



Сергей Великих, руководитель департамента поддержки и развития бизнеса Орловской ТПП: «Мы видим свою задачу в ближайшее время - создание ещё одного комитета внутри Торгово-промышленной палаты, который будет развивать АПК. У Торгово-промышленной палаты есть все возможности для того, чтобы деятельность орловского АПК вывести на новый уровень». Также состоялось обсуждение кооперации предприятий АПК. В течение Недели бизнеса предпринимателям-участникам тренингов и мастер-классов раздавались анкеты, с информацией о том, в какое направление они могут влиться в кооперационных цепочках. Специалисты ожидают, что таким образом аграрии сконцентрируют вокруг себя рынок аутсорсинга - за счёт своего умения оперативно реагировать на изменения и инновации.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК: «Много идей хороших есть, и, прежде всего, это решения, направленные на повышение эффективности бизнеса. Это и учет, и информационные технологии в бизнесе, это и логистика, и переработка, и применение технологий по повышению качества пищевых продуктов, а на сегодня это очень актуальная тема». Четверг стал днём старт-ап форума. Молодёжь и начинающие предприниматели рассказали о своих достижениях, и приобрели новый опыт от менторов и бизнес-тренеров. Сегодня, в последний день бизнес-недели, нетворкинг продолжился. На мастер-классах гуру российского тренерского сообщества помогали орловским предпринимателям повысить свои компетенции.

Светлана Ковалева, президент Орловской Торгово-Промышленной палаты: «Вместе с организаторами будем обсуждать вопрос проведения подобного мероприятия осенью этого года, может быть, в каком-то другом формате». Завершение бизнес-недели совпало с Днём российского предпринимательства, в честь чего отличившиеся представители орловского бизнес-сообщества получили грамоты от городской и областной администрации.





Антон Киселёв

26 мая 2017 года







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