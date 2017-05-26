Новости версия для печати «Ливгидромаш» отметил 70-летний юбилей Компания - лидер в производстве насосного оборудования для самых разных отраслей промышленности.



Продукцию «Ливгидромаша» знают не только в России, но и за рубежом. Насосы работают на буровых площадках и атомных станциях, в коммунальном хозяйстве и на производствах. Завод неоднократно входил в число «Лучших российских предприятий».



Предприятие производит более 1000 типоразмеров промышленных и бытовых насосов. Они работают в России и в 20 странах мира. Все эти достижения были бы невозможными без преданных своему делу заводчан. На предприятии трудятся 15 человек, отдавших «Ливгидромашу» полвека. Сотни человек отработали на заводе 25 лет, и имеют звание ветеран. Теперь их ряды пополнили еще 23 работника.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Завод входит в число флагманов машиностроения области, оказывает мощное влияние на развитие всего агропромышленного комплекса региона. Славный путь, пройденный многими поколениями гидромашевцев предмет гордости всей Орловщины». Слова поздравления звучали и от имени полпреда президента в ЦФО



Историю завода изучают даже в местной гимназии. Ведь здесь учатся дети заводчан. Они вместе с учителями устроили выставку: «Летопись завода – в книгах, материалах, газетных вырезках, воспоминаниях заводчан». Сегодня на «Ливгидромаше» трудится 2,5 тысячи человек.





Татьяна Напольских

26 мая 2017 года







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