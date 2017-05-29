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понедельник
29.05.2017
11:07:31
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Коммуналка on-lineНа минувшей неделе случилось то, чего три последних года добивались все управляющие компании города, и чего не хотели понять и принять многие жители Орла.
Депутаты орловского Горсовета на своей сессии проголосовали за повышение платы на содержание и текущий ремонт жилья. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга! Так можно охарактеризовать это решение. Почему? Об этом и не только - в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 30 мая на телеканале «Россия 24» в 21 час.
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