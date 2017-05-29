Новости версия для печати В Орловской области стартовал основной этап ЕГЭ для выпускников 11-х классов Для проведения ЕГЭ в 2017 году будут задействованы 28 основных пунктов проведения экзамена на базе образовательных организаций. Во всех ППЭ будет организовано онлайн видеонаблюдение.



Сегодня, 29 мая, 11-классники сдают географию и информатику. На 31 мая назначена сдача экзамена по математике базового уровня, на 2 июня - математика профильного уровня, 5 июня - обществознание, 7 июня - физика, литература, 9 июня - русский язык, 13 июня - иностранные языки (письменно) и биология, 15 и 16 июня иностранные языки (устно), 19 июня - химия, история. Резервные дни сдачи экзаменов начнутся с 20 июня, сообщает информационный портал Орловской области.



В государственной итоговой аттестации в 2017 году примут участие 2940 выпускников 11-х классов, 1373 из них – это обучающиеся общеобразовательных организаций города Орла.



Для девятиклассников выпускные экзамены начались 26 мая. Школьники сдавали иностранный язык. Всего в этом году в ГИА примут участие 6725 выпускников 9-х классов, из них 2783 выпускника общеобразовательных учреждений города Орла. Дети с ограниченными возможностями здоровья также смогут принять участие в государственной итоговой аттестации. В Орловской области в 2017 году примут участие 309 выпускников 9-х классов с ОВЗ, из них 106 человек из общеобразовательных учреждений города Орла.





Орловское Информбюро

29 мая 2017 года







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