Новости версия для печати В Орловской области запущена «Карта проведения капитального ремонта» Новый проект дает возможность жителям региона проконтролировать все стадии проведения капитального ремонта многоквартирных домов.



Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области запустил проект «Карта проведения капитального ремонта», сообщает информационный портал Орловской области. Этот проект поможет собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта, узнать всю информацию о планируемых и проведенных в нем работах.



Интерактивная карта размещена на сайте http://орелкапремонт.рф в разделе «Карта проведения капитального ремонта».



В частности, в системе можно получить сведения о предстоящих и выполненных работах (включая виды работ) и их стоимости, узнать информацию о подрядчике и стадии заключения договора. Кроме того, можно ознакомиться с паспортом дома, где содержится информация о годе ввода в эксплуатацию дома, площади и количестве помещений, собранных и израсходованных средствах на капитальный ремонта и т. д.



Дополнительно на карте предусмотрена возможность ознакомиться с краткосрочными планами капитального ремонта на год начиная с 2014 года. Также на карте имеются метки разных цветов, обозначающие, что в том или ином доме запланирован капитальный ремонт или дом уже находится в стадии ремонта или объект сдан, а также метки, обозначающие, что в доме предусмотрена замена лифта.



Стоит отметить, что все сведения обновляются в системе по мере их поступления в Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области.





Орловское Информбюро

29 мая 2017 года







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