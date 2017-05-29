Новости версия для печати В Орле пройдет VII международный фестиваль камерных и моно спектаклей «LUDI» Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня.



В этом году было подано более 80 заявок из разных стран и городов, причем подавляющее большинство - это спектакли высокого профессионального уровня. К большому сожалению организаторов, скромный бюджет фестиваля не позволил в этом году принять большое число участников.



Примут участие в фестивале театры семи стран - России, Киргизии, Сербии, Болгарии, Италии, США и Израиля.

Орловские зрители увидят 15 спектаклей. С афишей фестиваля можно познакомиться на сайте театра «Свободное пространство».





Орловское Информбюро

29 мая 2017 года







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