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понедельник
29.05.2017
22:49:44
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В Орле пройдет VII международный фестиваль камерных и моно спектаклей «LUDI»Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня.
В этом году было подано более 80 заявок из разных стран и городов, причем подавляющее большинство - это спектакли высокого профессионального уровня. К большому сожалению организаторов, скромный бюджет фестиваля не позволил в этом году принять большое число участников.
Примут участие в фестивале театры семи стран - России, Киргизии, Сербии, Болгарии, Италии, США и Израиля.
Орловские зрители увидят 15 спектаклей. С афишей фестиваля можно познакомиться на сайте театра «Свободное пространство».
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