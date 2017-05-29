Новости версия для печати В субботу в Орле одно за другим случились два серьезных ДТП В первом был травмирован подросток-велосипедист, во втором – женщина-пешеход. Оба пострадавших госпитализированы.



Юный велосипедист и водитель «Лады Гранты» не поделили дворовый проезд на новой Ботанике в 7-м часу вечера. На помощь пострадавшему 13-летниму подростку первыми пришли очевидцы ДТП.



Коней мая и начало июня для инспекторов ГИБДД - время беспокойное. С приближением летних каникул дети подчас напрочь забывают о собственной безопасности.

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «С наступлением летних каникул отмечается большой рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дворовых территориях. Обращаемся к родителям: во избежание подобных ситуаций осуществляйте более тщательный контроль за своими детьми, потому что проще предотвратить трагедию, чем потом бороться с ее последствиями». Дознание на Новой Ботанике еще не закончилось, а другом конце города уже случилось новое ДТП. На перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября водитель «Рено Логан» на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Водитель объяснил, что его ослепило солнце, отразившееся в зеркале заднего вида. Однако, по словам инспекторов, версия водителя не выдерживает критики. Закатное солнце было у автомобилиста за спиной и существенно мешать обзору не могло.



На записи видеорегистратора, которую полицейским предоставил один из очевидцев, видно: водителям, едущим со стороны улицы Горького, загорелся зеленый сигнал светофора, поток уже пришел в движение, и в этот момент перекресток на запрещающий сигнал уверенно проезжает «Рено».



Медики скорой помощи, доставившие пострадавшую в больницу им. Семашко, диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сильные ушибы.





Иван Суверин

29 мая 2017 года







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