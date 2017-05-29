Новости версия для печати В воскресенье в Орловской области автомобиль упал в пруд Это произошло в Новодеревеньковском районе.



Авария произошла на проселочной грунтовой дороге, ведущей через дамбу пруда. По неизвестной пока причине там потерял управление и рухнул в воду автомобиль. Погибли пожилая женщина и ее внук-первоклассник.



Поскольку автомобиль затонул на глубине около шести метров, местным спасателям пришлось дождаться профессиональных водолазов. При первом же погружении удалось отыскать тело автомобилистки. За ней на поверхность подняли погибшего мальчика. Извлечь из воды машину оказалось сложнее: работам мешали пересеченная местность береговой линии и сложный рельеф дна. На помощь спасателям пришли односельчане погибших. Когда вода из салона вытекла, автомобиль осмотрел полицейский эксперт. Мы будем следить за итогами расследования.





Иван Суверин

29 мая 2017 года







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