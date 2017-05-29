Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Автомобиль ушел под воду. В страшной аварии погибли двое: бабушка и ее внук.



- Каким будет Орел? Сегодня начинаются публичные слушания по проекту нового генерального плана города.



- Эпоха Тургенева ожила в историческом центре города. В Орле начали отмечать 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

29 мая 2017 года







На главную страницу





