В минувшие выходные Орёл стал центром моды

|
понедельник
29.05.2017
22:49:57
|
|
В минувшие выходные Орёл стал центром модыВ областном центре состоялся международный фестиваль «Мода на русское». Фестиваль был посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Всё действо происходило в центре Орла.
Изначально торжественное открытие фестиваля было запланировано на пятницу. Но планы скорректировала погода и мероприятия под открытым небом перенесли на следующий день. Тем не менее, в пятницу на малой сцене театра им. Тургенева состоялся спектакль московского театра «Разные люди» «Он и Она. Переписка». Не отменился и открытый показ фильма «Две женщины» режиссера Вера Глаголева, после которого состоялась творческая встреча с создателями картины.
В субботу погода в Орле порадовала организаторов и торжественное открытие фестиваля «Мода на русское» состоялось. В центре города на улице Ленина можно было окунуться в атмосферу 19 века. Под звуки Губернаторского оркестра на красной дорожке появились кавалеры и дамы в бальных нарядах.
«Ах!» - говорит француженка Лола. Она как раз выкладывает фотографии в блог для русскоязычной диаспоры со всего мира. «Вот где мода на русское!».
Оркестр и барышень в пышных платьях сменяют другие барышни - в гусарских мундирах. Затем барабанная дробь трансформируется в ломаные ритмы электронной музыки: прыжок из прошлого в настоящее. На красной дорожке - тоже мода, и тоже - на русское: показ от орловского дизайнера Нелли Калашниковой.
Главная улица города ещё ни разу не становилась центром международных событий. В ряд выстроились купцы и гончары. Бренд «Мода на русское» пользуется спросом.
С момента открытия фестиваля и до самого вечера для гостей фестиваля работала уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественно-графического факультета Орловского госуниверситета им.Тургенева и Орловского художественного училища им. Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы.
На улице смешалось всё: и дворянки, и девушки-крестьянки, и туристы.
Атмосфера тургеневского времени чувствовалась и возле Александровского моста. И как это бывает в романах: туча закрыла солнце, ритмы мазурки сменились на звуки дождя, но распугать никого не удалось.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта