Новости версия для печати В минувшие выходные Орёл стал центром моды В областном центре состоялся международный фестиваль «Мода на русское». Фестиваль был посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Всё действо происходило в центре Орла.



Изначально торжественное открытие фестиваля было запланировано на пятницу. Но планы скорректировала погода и мероприятия под открытым небом перенесли на следующий день. Тем не менее, в пятницу на малой сцене театра им. Тургенева состоялся спектакль московского театра «Разные люди» «Он и Она. Переписка». Не отменился и открытый показ фильма «Две женщины» режиссера Вера Глаголева, после которого состоялась творческая встреча с создателями картины.



В субботу погода в Орле порадовала организаторов и торжественное открытие фестиваля «Мода на русское» состоялось. В центре города на улице Ленина можно было окунуться в атмосферу 19 века. Под звуки Губернаторского оркестра на красной дорожке появились кавалеры и дамы в бальных нарядах.



«Ах!» - говорит француженка Лола. Она как раз выкладывает фотографии в блог для русскоязычной диаспоры со всего мира. «Вот где мода на русское!».

Лола Елистратова, блогер из Парижа, автор проекта "Лягушка в водке и медведь в шампанском": «Все с удовольствием следят за развитием фестиваля в Орле. Есть и выходцы из Орла, которые просили передать привет своему любимому городу». Оркестр и барышень в пышных платьях сменяют другие барышни - в гусарских мундирах. Затем барабанная дробь трансформируется в ломаные ритмы электронной музыки: прыжок из прошлого в настоящее. На красной дорожке - тоже мода, и тоже - на русское: показ от орловского дизайнера Нелли Калашниковой.



Главная улица города ещё ни разу не становилась центром международных событий. В ряд выстроились купцы и гончары. Бренд «Мода на русское» пользуется спросом.



С момента открытия фестиваля и до самого вечера для гостей фестиваля работала уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественно-графического факультета Орловского госуниверситета им.Тургенева и Орловского художественного училища им. Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы.



На улице смешалось всё: и дворянки, и девушки-крестьянки, и туристы.



Атмосфера тургеневского времени чувствовалась и возле Александровского моста. И как это бывает в романах: туча закрыла солнце, ритмы мазурки сменились на звуки дождя, но распугать никого не удалось.





Алина Чабан

29 мая 2017 года







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