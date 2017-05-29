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В минувшие выходные Орёл стал центром моды

В областном центре состоялся международный фестиваль «Мода на русское». Фестиваль был посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Всё действо происходило в центре Орла.

Изначально торжественное открытие фестиваля было запланировано на пятницу. Но планы скорректировала погода и мероприятия под открытым небом перенесли на следующий день. Тем не менее, в пятницу на малой сцене театра им. Тургенева состоялся спектакль московского театра «Разные люди» «Он и Она. Переписка». Не отменился и открытый показ фильма «Две женщины» режиссера Вера Глаголева, после которого состоялась творческая встреча с создателями картины.

В субботу погода в Орле порадовала организаторов и торжественное открытие фестиваля «Мода на русское» состоялось. В центре города на улице Ленина можно было окунуться в атмосферу 19 века. Под звуки Губернаторского оркестра на красной дорожке появились кавалеры и дамы в бальных нарядах.

«Ах!» - говорит француженка Лола. Она как раз выкладывает фотографии в блог для русскоязычной диаспоры со всего мира. «Вот где мода на русское!».
Лола Елистратова, блогер из Парижа, автор проекта "Лягушка в водке и медведь в шампанском": «Все с удовольствием следят за развитием фестиваля в Орле. Есть и выходцы из Орла, которые просили передать привет своему любимому городу».
Оркестр и барышень в пышных платьях сменяют другие барышни - в гусарских мундирах. Затем барабанная дробь трансформируется в ломаные ритмы электронной музыки: прыжок из прошлого в настоящее. На красной дорожке - тоже мода, и тоже - на русское: показ от орловского дизайнера Нелли Калашниковой.

Главная улица города ещё ни разу не становилась центром международных событий. В ряд выстроились купцы и гончары. Бренд «Мода на русское» пользуется спросом.

С момента открытия фестиваля и до самого вечера для гостей фестиваля работала уличная портретная галерея «Женские лики тургеневской эпохи», экспозиция музея писателей-орловцев, выставка картин из собраний художественно-графического факультета Орловского госуниверситета им.Тургенева и Орловского художественного училища им. Мясоедова, сувенирная ярмарка, съестные ряды, ремесленные мастер-классы.

На улице смешалось всё: и дворянки, и девушки-крестьянки, и туристы.

Атмосфера тургеневского времени чувствовалась и возле Александровского моста. И как это бывает в романах: туча закрыла солнце, ритмы мазурки сменились на звуки дождя, но распугать никого не удалось.


Алина Чабан
29 мая 2017 года

 


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