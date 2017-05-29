Новости версия для печати Сегодня начинается масштабное обсуждение нового генерального плана города Орла Орловцев приглашают присоединиться к ним на публичных слушаниях.



Напомним, новый генплан начали разрабатывать ещё в 2013 году. Он несколько раз претерпевал изменения. К примеру, сначала план посчитали слишком амбициозным, разработчикам посоветовали исключить масштабные постройки, отказаться от двухуровневых развязок дорог. В историческом центре города стройки ограничили.

Александр Муромский, первый заместитель главы администрации г. Орла: «В период с 29 мая по 5 июня в городе Орле пройдет 11 публичных слушаний. Исходя из расчета - 30 тысяч человек на одни публичные слушания». Публичные слушания пройдут в разных районах города. На сегодня назначены первые из них. Они начнутся в 15 часов в большом зале администрации города. С точным расписанием слушаний можно познакомиться на официальном сайте горадминистрации.





Ольга Селиверстова

29 мая 2017 года







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