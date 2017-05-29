Новости версия для печати В Орле Велодень-2017 объединил порядка полутора тысяч человек Маршрут растянулся почти по всему центру города и составил около пять с половиной километров.



Средняя скорость движения колонны 10-15 км в час. Как оказалось, этого вполне достаточно, чтобы не только прокатиться с ветерком, но и успеть запечатлеть свое участие в этой акции. Орловцы активно делятся своими фотографиями и видео, а самое главное - впечатлениями в социальных сетях.





Ольга Селиверстова

29 мая 2017 года







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