Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
29.05.2017
22:49:27
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

170 700 квадратных метров дорог Орла будут отремонтированы в этом году

На планёрке в областной администрации Андрей Усиков рассказал, что на эти работы власти потратят 123 миллиона рублей.

На некоторых участках ремонт уже начался. «Спецавтобаза», к примеру, приступила к работам ещё 5 мая. К середине месяца горячим асфальтобетоном строители выровняли уже 30 улиц. Параллельно 6 подрядчиков приступили к выполнению гарантийных обязательств.

Впереди ещё 21 объект уличной дорожной сети, в числе которых Тургеневский мост, Площадь Жукова, Наугорское шоссе, Набережная Дубровинского – они тоже будут отремонтированы. Кроме того приведут в порядок и внутридворовые проезды более чем по 40 адресам. Это уже в рамках программы благоустройства дворов города. На эти работы подрядчики определятся 9 июня.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла«В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан в течение 10 дней после аукциона приступить к выполнению ремонтных работ. Срок исполнения контракта 60 календарных дней после его подписания».
Полный список улиц и внутридворовых проездов, которые будут отремонтированы в этом году, можно будет найти на сайте городской администрации.


Антон Киселёв
29 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта