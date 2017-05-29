Новости версия для печати 170 700 квадратных метров дорог Орла будут отремонтированы в этом году На планёрке в областной администрации Андрей Усиков рассказал, что на эти работы власти потратят 123 миллиона рублей.



На некоторых участках ремонт уже начался. «Спецавтобаза», к примеру, приступила к работам ещё 5 мая. К середине месяца горячим асфальтобетоном строители выровняли уже 30 улиц. Параллельно 6 подрядчиков приступили к выполнению гарантийных обязательств.



Впереди ещё 21 объект уличной дорожной сети, в числе которых Тургеневский мост, Площадь Жукова, Наугорское шоссе, Набережная Дубровинского – они тоже будут отремонтированы. Кроме того приведут в порядок и внутридворовые проезды более чем по 40 адресам. Это уже в рамках программы благоустройства дворов города. На эти работы подрядчики определятся 9 июня.

Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан в течение 10 дней после аукциона приступить к выполнению ремонтных работ. Срок исполнения контракта 60 календарных дней после его подписания». Полный список улиц и внутридворовых проездов, которые будут отремонтированы в этом году, можно будет найти на сайте городской администрации.





Антон Киселёв

29 мая 2017 года







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