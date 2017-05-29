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Ливны осваивают топиарное искусство

Если Орел к зеленым памятникам уже привык, то для ливенцев это явление новое. Причем не только для жителей, но и для тех, кто создает необычные украшения ландшафта.

Первые топиарные монументы уже заняли свое место на улицах города. Материал об этом подготовили наши коллеги, журналисты телекомпании «Принт ТВ».

Как только в Ливнах появилась идея об установке в городе топиарных фигур, первой было решено увековечить в цветах ливенскую гармонь. Цветочную композицию установили на одной из самых оживленных транспортных развязок в центре Ливен.

Над созданием зеленых фигур кропотливо трудились сотрудники коммунального предприятия «Ливенское» - топиарное искусство они осваивали впервые, процесс занял несколько месяцев.
Татьяна Пчельникова, мастер по озеленению МУКП «Ливенское»: «Сначала сделали проекты – «Яблоко», «Груша», «Гармонь», потом занимались набивкой – снимали дерн, привозили и заполняли конструкции. Делали это мужчины, потому что это тяжелый труд. После набивки в каждую ячейку сажали очитки, этим уже занимались женщины, долго – в течение месяца. Процесс трудоемкий». 
Метровые скульптуры – каждая весом в тонну – стали еще одной изюминкой обновляющегося парка культуры и отдыха. В ближайшее время цветочные фрукты наверняка станут основными объектами для фотосессий ливенцев и гостей города.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
29 мая 2017 года

 


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