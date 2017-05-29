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Российские любители рок-музыки готовятся к главному приключению лета

Тем, кто планирует поехать на «Нашествие» в этом году, стоит знать о нововведениях. Первое из них касается тех, кто хочет посетить фестиваль всей семьей. Дети до 13 лет включительно приглашаются к участию бесплатно.

Еще одно новшество заключается в оформлении билетов. Они станут именными. Кстати, для удостоверения личности участникам «Нашествия» нужно будет предъявить документ.

Входы и парковки для VIP-посетителей отменят. На фестиваль можно будет попасть через удобный для каждого посетителя вход и воспользоваться ближайшей парковкой. Также гости смогут выбрать между одноразовым въездом и мультивъездом. Это организаторы предусмотрели для того, чтобы избежать заторов на парковках.

Наконец, палаточные городки. Их станет больше – вместо двух создадут три. Их назовут Ленинград, Москва и Свердловск – так же, как и легендарные российские рок-клубы. В одной палатке городка предусмотрено проживание максимум четырех гостей. В «Москве» и «Свердловске» будут работать палаточные гостиницы.

Для тех, кто захочет выехать с территории фестиваля на Волгу, за покупками или по привычным для постоянных гостей «Нашествия» местам, будут бесплатно работать автобусы фестиваля. Так что максимальный комфорт организаторы обещают обеспечить.

Ну а отличное настроение гостям точно подарят музыканты. Уже известен список тридцати групп – участников. Среди них – Пикник, Сплин, Калинов мост, Кукрыниксы, Князь, ДДТ, Пилот, Чиж & Cо, Алиса и многие другие любимые россиянами рок-группы.