Новости версия для печати География и информатика – первые в списке основного этапа ЕГЭ В Орле эти предметы по выбору сдавали в гимназии № 39. Кстати, в этом году после получения аттестата выпускники могут подать документы сразу в пять вузов и на три специальности в каждом.



Выпускники 11-х классов сегодня вышли на финишную прямую. В нашем регионе в государственной итоговой аттестации примут участие 2940 одиннадцатиклассников. География и информатика – первые в списке основного этапа ЕГЭ.



География и информатика привели в 39-ю гимназию учеников школ Орла и Залегощенского района. Всего – 149 человек.



ЕГЭ – одновременно и выпускной, и вступительный экзамен. Ручка и паспорт – все, что можно взять с собой. Калькулятор на информатике – запрещенный предмет, а вот на географии – необходимый. В географии есть задания, где нужно рассчитывать по таблицам, например, естественный прирост населения или миграцию.



Ремень, очки и даже фольга от шоколада - рамка металодетектора реагирует на все. Сумки с мобильными телефонами тоже остаются за порогом экзамена. Взять с собой разрешено лишь знания.

Евгения Стародубцева, уполномоченный ГЭК ППЭ-004: «Задания разной сложности. Они рассчитаны на тех детей, которые знания свои накапливали в течение всех лет на профильном уровне, и задания будут адекватными и решаемыми для тех, кто географию изучал до последнего класса». К видеонаблюдению ученики относятся спокойно. Волнительнее – ожидание вопросов. Как пережить экзамен – совет от медиков: обязательно поесть перед экзаменом и не пить успокоительные».



После звонка дается 3 часа на географию и почти 4 – на информатику. Организаторы исключили задания, где можно «угадать ответ», сократили количество вопросов по химии и биологии. Но главное нововведение этого года – контрольно-измерительные материалы печатаются на глазах ученика.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Никакой утечки информации в регионе быть не может, потому что мы получили диски и теперь, только введя код, мы сразу получаем материалы – их доставка не осуществляется. И еще - в 85-ти пунктах сканируется сразу бланк ответа ученика, то есть никто уже не может вмешаться в бланк ответа ребенка». Следующее испытание ждет старшеклассников уже 31 мая. В этот день будут сдавать обязательный экзамен – базовую математику. Продлится основной период ЕГЭ до 19 июня. После него есть резервные и дополнительные дни.





Надежда Невматулина

29 мая 2017 года







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