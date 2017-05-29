Новости версия для печати Бизнес на мертвецах приказал долго жить Орловский Следственный комитет подозревает начальника бюро судебно-медицинской экспертизы в коррупционном преступлении.



По версии следствия, криминальную дань Захар Прокопенко взимал с собственных сотрудников.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «С марта по май 2017 года подозреваемый получил лично от санитаров танатологического отдела взятку на общую сумму 159 тысяч 500 рублей. После чего, его преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками. Подозреваемый дает признательные показания, в содеянном раскаивается». В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.





Иван Суверин

29 мая 2017 года







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