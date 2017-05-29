Новости версия для печати Сегодня днем в районе Выгонки орловским огнеборцам пришлось ликвидировать серьезное возгорание На улицу Паровозную пришлось выслать силы и средства по повышенному рангу пожара.



Неблагоприятным фактором при тушении был сильный порывистый ветер, который способствовал распространению огня.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по орловской области: «Было установлено, что горение происходит по адресу Паровозная, 30, в одной из квартир. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение кровли открытым пламенем на площади порядка 8 квадратных метров. По данному факту будет проведена процессуальная проверка и принято решение». Никто из жильцов домовладения при пожаре не пострадал. Причины возгорания и масштабы ущерба еще предстоит установить.





Иван Суверин

29 мая 2017 года







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