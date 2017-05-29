Новости версия для печати Первый случай ареста активиста запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» произошел в Орле Как сообщает сайт суда Советского района города Орла, гражданин Дании обвиняется в совершении тяжкого преступления.



Гражданин Дании Д. О. Кристенсен, член религиозной организации Свидетели Иеговы «Орел», был арестован 26 мая. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности экстремистской организации).



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.





Орловское Информбюро

29 мая 2017 года







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