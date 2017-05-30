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30 мая в орловском Краеведческом музее открывается выставка народного творчества

Выставку назвали «Не роняй старь: она новизну держит».

Идея организации выставки принадлежит Серебренниковой Евгении Евгеньевне, педагогу детского сада №85. Евгения Серебренникова является руководителем мини-музея тряпичной куклы и сказки «Тряпичное царство-государство» в своем учреждении. 
 
На выставке будут представлены экспозиции по следующим направлениям: 
  1. Коллекции – предметы старины, собранные и хранящиеся в учреждении, мини-музее, у коллекционера и т.д. 
  2. Реконструированные предметы народного творчества и искусства (костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное искусство, традиционные игрушки и пр.) 
  3. Авторские предметы, созданные по традиционным технологиям (костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное искусство, традиционные игрушки и пр.) 
  4. Нематериальное творчество (фотоотчеты культурно-массовых мероприятий на основе фольклорного и традиционного материала, элементы декораций и костюмов, проведенных мероприятий и праздников). 
На открытии выставки будут представлены фрагменты театрализованного народного гуляния «Здорово, Кострома!» воспитанниками детского сада № 85, авторские песни на основе фольклорного материала гармониста Владимира Сапсуева, презентация авторского проекта «Обнова».
 
Гостей выставки ждет угощение традиционным русским напитком «Иван-чай» и хлебами, изготовленными по традиционной технологии на «живой» закваске. 

Открытие выставки состоится в 15-00. Выставка будет работать до 20 июня 2017 года



Орловское Информбюро
30 мая 2017 года

 


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