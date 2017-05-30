Новости версия для печати Активисты орловского отделения ОНФ презентовали свой эскиз обновления детского парка Сделать это возможно в рамках программы улучшения городской среды, куда парк был включен с подачи «фронтовиков».



Предложения сформировали, учитывая пожелания и родителей и самих детей. Активисты Народного фронта обратили внимание на необходимость проведения реконструкции лестниц, расположенных на склонах и установку поручней. По мнению общественников, необходимо благоустроить и пешеходные дорожки, которые нужно привести в состояние, доступное для маломобильных групп граждан, с установкой пандусов.



Общественники отметили необходимость замены покрытий игровых зон, которые устарели. Склоны рельефа парка нужно оборудовать для использования в зимнее время года, а также организовать обустройство смотровых площадок и террас.





Анна Боева

30 мая 2017 года







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