Новости версия для печати В 2016 году жители Орловской области внесли 25,2 млн рублей страховых взносов в программу государственного софинансирования пенсии А за все годы действия этой программы орловцы направили туда почти 200 миллионов рублей.



Напомним, государство добавляет свои средства к отложенному самим человеком. Все деньги учитываются на лицевых счетах и передаются в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если и вы хотите присоединиться к программе, необходимо написать заявление в Пенсионный фонд и самостоятельно уплачивать добровольные взносы на формирование своих пенсионных накоплений.





Анна Боева

30 мая 2017 года







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