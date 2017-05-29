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понедельник
29.05.2017
22:49:51
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Коротко о главномВести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Старт дан. Одиннадцатиклассники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и информатике.
- Мода на Тургенева. Улица Ленина на целый день перенеслась в XIX век.
- Деньги брал со своих. Коррупционер обнаружен среди сотрудников судмедэкспертизы.
- Миллионы - в асфальт. Власти сообщили, сколько дорог планируют отремонтировать в Орле в этом сезоне.
- Цветущие памятники. Топиарное искусство покоряет Ливны.
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