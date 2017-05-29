По данным МЧС в ближайшие сутки в Орловской области ожидается ухудшение погоды

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понедельник
29.05.2017
22:49:49
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По данным МЧС в ближайшие сутки в Орловской области ожидается ухудшение погодыПо прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 мая по 21 час 30 мая на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, грозы, днем дожди, местами небольшие, местами грозы, в отдельных районах град.
Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 5-10, при грозах местами до 15 -20м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения. Возможны повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.
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