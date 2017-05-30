Железная дорога не место для детских игр

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Железная дорога не место для детских игрНа Орловско-Курском регионе Московской железной дороги в преддверии самых длительных школьных каникул прошла профилактическая акция «Внимание дети». Главная ее цель максимально сократить случаи травматизма среди несовершеннолетних на железнодорожных магистралях.
Беспокоиться есть о чем. Детей, как магнитом, тянет к стальному полотну. Каждый год регистрируются случаи, когда подростки не прочь прокатиться на крышах вагонов, на их автосцепных и буферных устройствах. О том насколько это опасно железнодорожники не устают повторять подрастающему поколению.
В орловской гимназии № 16 железнодорожники частые гости. Учебное заведение находится в опасной близости от железнодорожных путей.
Екатерина Балабанова, специалист по охране труда Орловской дистанции пути МЖД: «Эта информация доводится до детей посредством листовок, бесед, лекций, информационной работой в школьных учреждениях».
Во время проведения акции орловские железнодорожники ведут масштабную разъяснительную работу по соблюдения элементарных правил безопасности среди учащихся школ, среднеспециальных учебных заведений.
Николай Трошин, директор гимназии №16 г. Орла: «Информация об опасности, которую таит в себе железная дорога, постоянно доносится до всех учеников с 1 до 11 класса. Обусловлено это тем, что недалеко от гимназии располагается переход через железную дорогу в микрорайон Новая Ботаника».
С разъяснительными беседами представители орловско-курского отделения Московской железной дороги в течение профилактического месячника безопасности побывали уже в 5 орловских школах. Эта работа будет продолжена и дальше.
Андрей Сорокин, сотрудник службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Проводимая нами работа приносит плоды и в нашем регионе в 2 раза снизилось количество случаев травмирования граждан, в том числе и детей. Хотим еще раз обратиться ко всем взрослым, детям, чтобы неукоснительно соблюдали правила, думали о тех последствиях, которые влекут за собой шалость, не соблюдение правил, потому что от этого зависит жизнь и здоровье каждого».