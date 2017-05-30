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Железная дорога не место для детских игр

На Орловско-Курском регионе Московской железной дороги в преддверии самых длительных школьных каникул прошла профилактическая акция «Внимание дети». Главная ее цель максимально сократить случаи травматизма среди несовершеннолетних на железнодорожных магистралях.

Беспокоиться есть о чем. Детей, как магнитом, тянет к стальному полотну. Каждый год регистрируются случаи, когда подростки не прочь прокатиться на крышах вагонов, на их автосцепных и буферных устройствах. О том насколько это опасно железнодорожники не устают повторять подрастающему поколению.
Екатерина Балабанова, специалист по охране труда Орловской дистанции пути МЖД«Эта информация доводится до детей посредством листовок, бесед, лекций, информационной работой в школьных учреждениях».
В орловской гимназии № 16 железнодорожники частые гости. Учебное заведение находится в опасной близости от железнодорожных путей.
Николай Трошин, директор гимназии №16 г. Орла: «Информация об опасности, которую таит в себе железная дорога, постоянно доносится до всех учеников с 1 до 11 класса. Обусловлено это тем, что недалеко от гимназии располагается переход через железную дорогу в микрорайон Новая Ботаника». 
Во время проведения акции орловские железнодорожники ведут масштабную разъяснительную работу по соблюдения элементарных правил безопасности среди учащихся школ, среднеспециальных учебных заведений.
Андрей Сорокин, сотрудник службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Проводимая нами работа приносит плоды и в нашем регионе в 2 раза снизилось количество случаев травмирования граждан, в том числе и детей. Хотим еще раз обратиться ко всем взрослым, детям, чтобы неукоснительно соблюдали правила, думали о тех последствиях, которые влекут за собой шалость, не соблюдение правил, потому что от этого зависит жизнь и здоровье каждого».
С разъяснительными беседами представители орловско-курского отделения Московской железной дороги в течение профилактического месячника безопасности побывали уже в 5 орловских школах. Эта работа будет продолжена и дальше.


Оксана Гранн
30 мая 2017 года

 


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