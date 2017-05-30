Новости версия для печати Орловские правоохранители раскрыли убийство шестилетней давности Подозреваемая уже задержана и взята под стражу.



О преступлении стало известно 2 июня 2011 года, когда в выгребной яме общественного туалета на улице Карачевской были обнаружены фрагменты женского трупа. Генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат орловчанке 1938 года рождения, пропавшей без вести еще в январе 2011-го.

Максим Хромов, старший следователь СО по Заводскому району СУ СК РФ по Орловской области: «Произошел конфликт, в ходе которого дочь нанесла своей матери удар ножом, после чего, расчленив труп, разбросала останки тела по различным местам города. В настоящее время подозреваемая в совершении данного преступления задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Как сообщили в СКР, подозреваемая признала свою вину и раскаивается в содеянном.





Иван Суверин

30 мая 2017 года







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