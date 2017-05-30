Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Жительница Орла подозревается в убийстве собственной матери. Следователи раскрыли преступление 6-летней давности.



- Спокойный отдых детей – это повышенное внимание взрослых. Кто и как будет следить за работой оздоровительных лагерей?



- Истинно тургеневская девушка - родом из Белгорода. В Орле прошел конкурс красоты не только внешней, но и духовной.



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Вести-Орёл

30 мая 2017 года







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