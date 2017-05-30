Новости версия для печати Владимир Поляков: «Отдых детей в загородных лагерях должен быть максимально комфортным и безопасным» Помимо компетентных органов пристально следить за этим решили совместно члены экспертно-консультационного совета по правам человека и общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.



Делать это планируются регулярно на протяжении всей летней оздоровительной компании. По каждому конкретному случаю нарушения прав ребенка или чрезвычайному происшествию будет проводиться собственное оперативное расследование.



Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области:



«Будем работать и делать все для того, чтобы отдых был насыщенным, чтобы дети могли сбросить нагрузку, которая появилась у них в течение учебного года, чтобы они могли обзавестись новыми друзьями, встретиться со старыми, нормально провести досуг. Цель кампании именно такая, и, я думаю, нам по силам решить ее удачно».



В этом году особое внимание уделено отбору и подготовке сотрудников пищеблоков летних учреждений. В настоящее время на наличие каких-либо инфекционных заболеваний обследованы 167 сотрудников пищеблоков, которые будут задействованы в работе первой летней смены.



На особом контроле находится деятельность поставщиков продуктов питания в летние оздоровительные учреждения.



При необходимости медицинскую помощь отдыхающим будут оказывать 553 медработника, сообщает информационный портал Орловской области.





Оксана Гранн

30 мая 2017 года







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