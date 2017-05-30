Новости версия для печати МЧС: ураганный ветер, который накрыл Москву накануне, может прийти и в Орловскую область До 9 вечера сегодняшнего дня на территории области возможны неблагоприятные метеорологические явления.



Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 5-10 метров в секунду, при грозах - 15-20 метров в секунду.

Жителей региона просят быть осторожнее и при сильных порывах ветра стараться находиться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.





Ольга Селиверстова

30 мая 2017 года







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