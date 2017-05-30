Ленину в поселке Новосиль поправили голову

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вторник
30.05.2017
16:29:45
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Ленину в поселке Новосиль поправили головуЭто тот самый монумент, который вандалы обезглавили, а потом на место потерянной части изваяния была водружена новая голова.
Однако новая голова Ильича оказалась больше, чем нужно. Местные власти решили это исправить. Уже сегодня утром памятник принял прежний вид, сообщают в районной администрации.
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