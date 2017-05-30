Новости версия для печати Ленину в поселке Новосиль поправили голову Это тот самый монумент, который вандалы обезглавили, а потом на место потерянной части изваяния была водружена новая голова.



Однако новая голова Ильича оказалась больше, чем нужно. Местные власти решили это исправить. Уже сегодня утром памятник принял прежний вид, сообщают в районной администрации.





Ольга Селиверстова

30 мая 2017 года







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