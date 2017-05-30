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В Орле театральная студия «Ювента» поставила спектакль по мотивам романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»

Спектакль называется «Трепетные птицы».

Роман Ремарка «На Западном фронте без перемен» переведен на 26 языков, его экранизация получила два «Оскара». Постановку театральной студии «Ювента» ОГУ им. Тургенева «Трепетные птицы» уже посмотрели в Орле и Москве, на сцене ВГИКа.

История вне времени и пространства, одна на всех. История о войне и выборе, о жизни и смерти.
Наталья Смоголь, художественный руководитель, режиссер театральной студии «Ювента»:     «Мы решили, что местом действия будет не Франция, как у Ремарка, а вся земля, которая переживает все эти катаклизмы, военные действия». 
Русский, английский, французский, немецкий – на этих языках говорит постановка. А еще - на языке шансона и даже рока. Название спектакля позаимствовали у группы «Пикник».

О любви и дружбе – конечно, о жизни и смерти – безусловно. Роман Ремарка на орловской сцене превратился в притчу. Декораций нет, костюмы – условные. Только текст и разговор о сокровенном. «Справедливость – внутренний палач», следуя за известной фразой, говорят и герои постановки.

Посмотреть спектакль «Трепетные птицы» можно 31 мая в 12 часов на сцене технологического института ОГУ.


Надежда Невматулина
30 мая 2017 года

 


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