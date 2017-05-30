Новости версия для печати Минфин на две недели сократил сроки формирования областного бюджета Об этом сообщила руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова.



Она пояснила: до 21 июля финансовые специалисты должны обосновать распределение средств на 2018-2020 годы и представить отчет в Департамент. В начале сентября проект об областном бюджете будут ждать уже в Министерстве финансов.





Татьяна Курбатова

30 мая 2017 года







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