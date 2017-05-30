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Сегодня в мэрии Орла подвели итоги прошедшего отопительного сезона

На него потратили почти 700 млн. рублей.

Благодаря своевременно проведенным работам по подготовке к подаче тепла, удалось избежать крупных аварий на тепловых сетях. В связи с этим работа коммунальных служб минувшей зимой оценена на «хорошо». Уже составлен план работ на зиму 2017-18 годов. О нём рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Орла Николай Галка: 
 
«На подготовку к отопительному периоду планируется израсходовать более 720 млн рублей. Подготовка объектов ЖКХ осуществляется в соответствии с утвержденным планом – графиком подготовки к отопительному периоду. С 10 по 11 мая филиалом ПАО «Квадра» орловская генерация проведены гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам гидравлических испытаний выявлено 21 повреждение. Для обеспечения подачи горячей воды потребителям все повреждения на тепловых сетях устранены и горячее водоснабжение было организовано раньше срока – вместо 22 мая 18 мая. «Газпром теплоэнерго Орел» также приступил к выполнению своей производственной программы «Ремонт сетей и оборудования котельных  центральных тепловых пунктов». 
 
В целом к отопительному периоду 2017-18 годов необходимо подготовить 1929 многоквартирный жилой дом, 44 школы, 80 детских садов, 31 учреждение здравоохранения, более 260 км тепловых сетей, 308 котельных, 86 центральных тепловых пунктов. Социальные объекты Орла должны быть готовы к отопительному сезону уже в сентябре, жилой сектор – к октябрю.



Юлия Сулим
30 мая 2017 года

 


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