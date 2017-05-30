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16 аварий зарегистрировано на дорогах области в минувшие сутки

Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 29 мая в 14:50 водитель 1938 года рождения, управляя мопедом, двигался со стороны посёлка Ямское Ливенского района, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Двое из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, ежедневно помимо обычных нарядов ДПС в Орловской области службу несут скрытые патрули ГИБДД.