16 аварий зарегистрировано на дорогах области в минувшие сутки

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вторник
30.05.2017
16:29:54
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16 аварий зарегистрировано на дорогах области в минувшие суткиОдин человек получил травмы.
Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 29 мая в 14:50 водитель 1938 года рождения, управляя мопедом, двигался со стороны посёлка Ямское Ливенского района, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Двое из них отказались проходить медицинское освидетельствование.
Напомним, ежедневно помимо обычных нарядов ДПС в Орловской области службу несут скрытые патрули ГИБДД.
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