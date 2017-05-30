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В Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области названо имя победительницы регионального этапа Всероссийского конкурса "Мисс УИС"

Изначально в конкурсе участвовало 10 сотрудниц, стаж службы которых не менее трёх лет. Но после первой части – профессионального мастерства – многие отсеялись.

Среди конкурсных испытаний: тестирование на знание законодательных и иных правовых актов; выполнение строевых приёмов; стрельба; кросс и ряд других. 
 
Вторая часть – творческая программа, которая состояла из этапов: "Краса России", "УИС-кино", "Офицерский бал", дефиле в вечерних платьях. В нём участвовало уже четыре конкурсантки, подготовившие яркие номера. Жюри, под руководством председателя совета ветеранов Управления Владимира Суровцева, по сумме результатов двух испытаний, объявило: Мисс УИС-2017 стала Светлана Чернова (ИС №6).
Светлана Чернова: «С этой службой я знакома очень давно, потому что мой отец очень долго служил в УИС. У меня абсолютно не было сомнений, куда поступать. Он посоветовал Рязанскую академию ФСИН, у меня загорелись глаза. Единственно, мама была просто в шоке. Она всячески отговаривала меня от этого выбора. Я немножко с другой стороны видела службу отца, а мама более углубленно видела, как он ночами на работе пропадал, как он нервничал, переживал. Романтика для меня это».
Первой вице-мисс УИС стала Юлия Моисеева, второй вице-мисс – Дарья Тишаева, титул мисс "Грация" получила Елена Майорова. Третий финальный этап конкурса пройдёт в Москве этой осенью.



Евгения Костомарова
30 мая 2017 года

 


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