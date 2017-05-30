Резервный фонд орловского областного правительства сокращён более чем на 13 миллионов рублей

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вторник
30.05.2017
16:29:36
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Резервный фонд орловского областного правительства сокращён более чем на 13 миллионов рублейОдновременно за счёт этого увеличены другие бюджетные ассигнования.
Так, 7 миллионов получит департамент государственного имущества и земельных отношений. Администрации губернатора и правительства выделили более 4-х миллионов. Кроме того, почти 2 миллиона рублей выделено для областного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы – на приобретение средств связи и оборудования в мобильный пневмокаркасный палаточный модуль.
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