Новости версия для печати Резервный фонд орловского областного правительства сокращён более чем на 13 миллионов рублей Одновременно за счёт этого увеличены другие бюджетные ассигнования.



Так, 7 миллионов получит департамент государственного имущества и земельных отношений. Администрации губернатора и правительства выделили более 4-х миллионов. Кроме того, почти 2 миллиона рублей выделено для областного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы – на приобретение средств связи и оборудования в мобильный пневмокаркасный палаточный модуль.





Татьяна Курбатова

30 мая 2017 года







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