Житель Удмуртии умудрился украсть из орловского офиса 264 тысячи рублей

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вторник
30.05.2017
16:29:43
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Житель Удмуртии умудрился украсть из орловского офиса 264 тысячи рублейНа его беду орловские полицейские нашли его по горячим следам.
Офис располагается на улице Михалицына. Его сотрудники и рассказали о происшествии оперативникам. Преступник среди белого дня подобрал ключи к входной двери, взломал металлический сейф и забрал всю наличность. В раскрытии преступления помогли камеры видеонаблюдения. И 51-летнего жителя Удмуртии наши оперативники задержали уже на территории Липецкой области. К неволе ему не привыкать – он уже был ранее судим несколько раз.
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