Новости версия для печати Житель Удмуртии умудрился украсть из орловского офиса 264 тысячи рублей На его беду орловские полицейские нашли его по горячим следам.



Офис располагается на улице Михалицына. Его сотрудники и рассказали о происшествии оперативникам. Преступник среди белого дня подобрал ключи к входной двери, взломал металлический сейф и забрал всю наличность. В раскрытии преступления помогли камеры видеонаблюдения. И 51-летнего жителя Удмуртии наши оперативники задержали уже на территории Липецкой области. К неволе ему не привыкать – он уже был ранее судим несколько раз.





Татьяна Напольских

30 мая 2017 года







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