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Сегодня днем в Заводском районе Орла в результате ДТП пострадал ребенок

Два легковых автомобиля столкнулись в самом конце улицы Васильевской. Маленькую пассажирку доставили в больницу.

Как сообщил инспекторам водитель «Шкоды», подъезжая к перекрестку с Карачевским шоссе, он двигался с небольшой скоростью, однако неожиданно свернувшую «Волгу» вовремя заметить не успел.

Восстановить в деталях картину происшествия полицейским удалось довольно быстро.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Примерно в 12 часов 10 минут водитель, управляя автомобилем «Волга», следовал по улице Васильевской. В районе дома 165 при выполнении левого поворота допустил столкновение с автомобилем «Шкода», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шкода» - ребенок шестилетнего возраста - получил телесные повреждения. Ребенок направлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи».
Инспекторы отметили: исходя из повреждений, полученных «Шкодой», маленькая пассажирка отделалась сравнительно легко. И все благодаря детскому удерживающему устройству. Других пострадавших на месте ДТП не зарегистрировано. Впрочем, водитель «Шкоды» не исключает, что будет вынужден обратиться за медицинской помощью. Виновником ДТП, с большой долей вероятности, будет признан водитель «Волги». Окончательно это решит административное расследование.


Иван Суверин
30 мая 2017 года

 


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