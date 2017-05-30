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Завершился 78-й концертный сезон областной государственной филармонии

Его финал, по традиции, ознаменовали большим концертом симфонического оркестра, который прошел в ДК ЖД. Это не подведение итогов, а просто красивая точка сезона. В программе прозвучала музыка Безе, Прокофьева, Щедрина.

Для музыкантов уже начались летние каникулы. Прощание со своим зрителем до осени артисты превратили в настоящую музыкальную феерию. Солировала лауреат международных конкурсов, орловчанка Дарья Ионкина. Блестящая пианистка, которая закончила консерваторию и аспирантуру, много гастролирует.

Сезон получился насыщенным, ярким, наполненным разными музыкальными событиями, приезжали мировые знаменитости.
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Конечно, вспоминаем блестящую плеяду пианистов – Никиту Абросимова, Юрия Фаворина, Андрея Гугнина, которых нам удалось захватить, они нашли место в своем гастрольном графике, чтобы они посетили Орел. Вспоминаем, конечно, и хоровые концерты, совместные проекты, которые мы делали с оркестром». 
Удачным получился совместный проект «Орел-Нью-Йорк-2» с американскими музыкантами - дирижером Жан-Пьером Шмидтом и саксофонистом Хавьером Овьедо. Губернаторским камерным хором «ЛИК» впервые в Орле была исполнена «Божественная литургия Иоанна Златоуста» композитора Сергея Рахманинова. Незабываемым стало и выступление в рамках фестиваля «Золотая осень» виолончелиста с мировым именем Марка Дробинского.

Каждый сезон обязательно проходит концерт молодых дарований Орловщины. В этом году играть на родине приехали музыканты, которые учатся в престижных консерваториях мира.

Один, самый главный, вопрос тревожит музыкантов - переезд в здание ДК ЖД так и повис в воздухе. Но артисты понимают степень доверия зрителей и уже думают о новом сезоне.
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Камерный хор «Лик» получил приглашение и готовится к фестивалю в Северной Нормандии. Если все будет хорошо, то мы там будем исполнять вместе с Липецким симфоническим оркестром, с местными французскими музыкантами «Реквием» Верди».
Кроме того, осенью, в Орел приедет наш земляк, всемирно известный пианист Яков Кацман, затем с симфоническим оркестром будет играть восходящая московская звезда, скрипачка Полина Борисова. Словом, зрителей ждет еще немало самых приятных и удивительных сюрпризов. Ну, а пока прощаемся с классической музыкой до сентября!


Эва Стасюлевич
30 мая 2017 года

 


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