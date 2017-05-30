Новости версия для печати Орловские ушуисты завоевали сразу несколько наград на международных соревнованиях Сила, грациозность, красота и отточенность движений, полная концентрация - это все ушу. В нашем регионе этот вид боевых искусств, с каждым годом становится все более популярным.



Ушу дословно означает «воинские искусства». Как и любое другое искусство, ушу первоначально возникло из ремесла, состоявшего из навыков охоты и самозащиты. Толчком к возникновению подобной системы явилась мысль не только иметь хорошее оружие, но и владеть мастерством его использования.



На недавнем чемпионате Европы наши спортсмены смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки и войти в число призеров: пять спортсменов привезли в общей сложности девять медалей.



Чемпионат Европы по ушу в этот раз проходил в столице Грузии. В нем участвовало более 500 спортсменов из 40 стран мира.



Для наших спортсменов эти международные состязания по ушу далеко не первые и практически всегда в зачете орловцев есть призовые места.





Оксана Гранн

30 мая 2017 года







На главную страницу





