Новости версия для печати На городских улицах полным ходом идет сезонный ремонт дорог Уже есть первые результаты: на тридцати участках залатали ямы и выбоины. В очереди на благоустройство еще десятки улиц.



Красных зон на карте дорожных сетей города становится меньше. Новый асфальт появился на Октябрьской улице. Полотно заменили в заездных карманах остановки «Магазин «Орел», так же ремонтные работы ведутся на Болховском шоссе, улицах Пятницкой, Бурова и Автовокзальной.

Сергей Маркин, первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «По состоянию на 30 мая текущего года в рамках содержания МУП «Спецавтобаза» выполнены работы на площади более 7000 квадратных метров, включая литой асфальт. Подрядчиками в рамках гарантийных обязательств выполнены работы на более 4000 квадратных метров». Они ведутся преимущественно в дневное время с частичным ограничением движения. В очереди на ремонт еще десятки улиц.

Сергей Маркин, первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «В этом году планируется провести ремонт на 21 улице: Поселковая, Генерала Родина, также планируется провести ремонт на тех улицах, которые в прошлом году не были окончены, включая Наугорское шоссе, улицы Лескова, Полесская, Карачевская, Высоковольтная». Эти участки особо болезненные для автомобилистов. Полоса препятствий на центральных улицах заставляет водителей совершать небезопасные маневры.



Дорожная ситуация будет исправляться в ближайшие месяцы. Более чем на двадцати участках полностью заменят дорожное покрытие, и вот только некоторые из них: Тургеневский мост, улица Лескова- участок от площади Жукова до улицы Пионерской, улица Тургенева - участок от улицы Лескова до Брестской, набережная Дубровинского -участок от улицы Степана Разина до Новосильской.



Сезонный ремонт дорог продлится до осени включительно. Кроме того, в этом году продолжится благоустройство дворовых территорий.





Татьяна Дьяконова

30 мая 2017 года







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