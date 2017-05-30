Новости версия для печати Сегодня днем в Советском районе Орла произошел пожар В пятиэтажке на улице Октябрьской загорелась одна из квартир. Прибывшим на место ЧП огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии.



К месту ЧП пожарных вызвали соседи погорельцев. Хозяев на момент возгорания дома не было, тревога поднялась, когда в ближайших квартирах запахло едким дымом.



Пожарные говорят: пострадавшая квартира больше всего напомнила им филиал секонд-хенда. Горы одежды и прочих вещей самых разнообразных фасонов и видов едва оставляли для людей узкие проходы. Когда домой вернулась хозяйка, выяснилось: огнеборцы были не так уж далеки от истины. Женщина рассказала, что она собирает вещи и сдает их в магазины секонд-хэнд. Изобилие в квартире горючего материала могло привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы свести угрозу жильцам к минимуму, пожарным пришлось работать со всей возможной быстротой. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Пожарные при помощи специального инструмента вскрыли входную дверь-сейф и зашли в квартиру. В кухне было обнаружено загорание в том месте, где находился холодильник. Криминальную направленность пожара мы можем исключить сразу. Сама хозяйка квартиры говорит, что холодильник - старый и ранее уже происходило замыкание, поэтому здесь причина банальная – замыкание бытового электроприбора». Оценив обстановку по прибытии на место, пожарные выбрали для тушения ствол высокого давления. Это позволило одолеть огонь минимальным количеством воды. Как следствие, квартира снизу почти не пострадала от влаги.





Иван Суверин

30 мая 2017 года







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