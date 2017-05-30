Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
30.05.2017
23:11:45
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня днем в Советском районе Орла произошел пожар

В пятиэтажке на улице Октябрьской загорелась одна из квартир. Прибывшим на место ЧП огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии.

К месту ЧП пожарных вызвали соседи погорельцев. Хозяев на момент возгорания дома не было, тревога поднялась, когда в ближайших квартирах запахло едким дымом.

Пожарные говорят: пострадавшая квартира больше всего напомнила им филиал секонд-хенда. Горы одежды и прочих вещей самых разнообразных фасонов и видов едва оставляли для людей узкие проходы. Когда домой вернулась хозяйка, выяснилось: огнеборцы были не так уж далеки от истины. Женщина рассказала, что она собирает вещи и сдает их в магазины секонд-хэнд. Изобилие в квартире горючего материала могло привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы свести угрозу жильцам к минимуму, пожарным пришлось работать со всей возможной быстротой.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Пожарные при помощи специального инструмента вскрыли входную дверь-сейф и зашли в квартиру. В кухне было обнаружено загорание в том месте, где находился холодильник. Криминальную направленность пожара мы можем исключить сразу. Сама хозяйка квартиры говорит, что холодильник - старый и ранее уже происходило замыкание, поэтому здесь причина банальная – замыкание бытового электроприбора».
Оценив обстановку по прибытии на место, пожарные выбрали для тушения ствол высокого давления. Это позволило одолеть огонь минимальным количеством воды. Как следствие, квартира снизу почти не пострадала от влаги.


Иван Суверин
30 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта