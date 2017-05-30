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Топиарные фигуры всё же появятся на улицах Орла

Правда, не все, а половина. Да и цветов на городских клумбах в этом году будет меньше на 64%. Виной тому – финансирование «Зеленстроя», которое тоже урезали в половину. В январе власти поговаривали о банкротстве. Но сегодня на предприятии новый директор, есть контракты и планы на будущее.

«Книга», «Гармонь», «Контрабас», «Пчела» - до сих пор в спячке. Хотя на улицах должны были появиться еще в апреле. А всё потому, что оживить их было некому. «Предприятие «Зеленстрой» - почти уже банкрот» – заявили депутаты в январе этого года.

Из-за убытков МУПа озеленителям зарплату не платили, те же - бастовали. В мае из резервного фонда области – часть долгов удалось погасить. Но муниципальный контракт сократился вдвое. «Мотивация появилась», - говорит Людмила Пузанова, главный человек по топиарным фигурам. Только объем работы сократился.
Людмила Пузанова, начальник цеха топиарного искусства МУП «Зеленстрой» г. Орла: «Хотелось бы все фигуры увидеть в городе. Будем надеяться, что администрация города откликнется и выделит средства на оставшуюся часть фигур, которые не вошли в текущий контракт». 
Зеленая «Книга» почти готова переехать на постоянное место – в сквер Бунина. А вот «Дельфины» и «Маяк» в этот контракт не вошли. У властей в планах еще один – на 20 миллионов. В теплицах же тем временем своего часа ждут петунии и бархатцы. Но и их, к слову, на городских клумбах станет меньше почти вдвое.

Как рассказал генеральный директор МУП «Зеленстрой» Александр Байдак, сейчас специалисты «Зеленстроя» выращивают дыни, арбузы, помидоры, огурцы, капусту, еще клубнику и даже лимоны. Это новое направление предприятия – плодовая и овощная рассада. Для продажи.
Александр Байдак в должности около месяца.
Александр Байдак: «Задолженность по зарплате благодаря губернатору, благодаря администрации города Орла уменьшилась с 3.7 млн до 700 тысяч. Работа сезонная. К сожалению, придется с частью людей расстаться, все-таки мы планируем сокращение». 
«Из долговой ямы выбраться помогут коммерческие сделки», - продолжает директор МУПа уже в мэрии. Вятский Посад, Мценск и Ливны тоже украсят топиарные фигуры «Зеленстроя». У властей – свой вариант выхода из кризиса.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Есть ряд кардинальных мер по муниципальному имуществу и материальному, часть которого будет продана, чтобы погасить долги «Зеленстроя».
Пока же «Зеленстрой» пытается удержаться на плаву, как и «Корабль», который снова станет на якорь на улице Брестской.


Надежда Невматулина
30 мая 2017 года

 


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